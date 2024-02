En Argentina están seguros de lo que pueda hacer en los próximos días Boca Juniors, club que sigue interesado en los servicios de la figura de Colo Colo, Carlos Palacios.

Ayer (viernes) el Xeneize pudo liberar un cupo de extranjero al enviar a préstamo con copión de compra al defensa paraguayo Bruno Valdez, que partió a Cerro Porteño. Este era la gran piedra de tope para que el gigante argentino pudiera hacer las gestiones para fichar a la Joya.

Y este sábado desde el medio Olé advirtieron al Cacique de lo que podría pasar en los próximos días. Ya que con este movimiento que hizo Boca a última hora, tendrá una semana adicional para fichar jugadores, considerando que el libro de pases regular cerró anoche al otro lado de la cordillera.

La advertencia de Olé a Colo Colo

En esa línea, desde el prestigioso diario deportivo trasandino, aseguraron que Palacios sigue siendo la gran obsesión del exfutbolista y actual presidente Juan Román Riquelme, para reforzar la ofensiva del equipo de La Bombonera.

“La primera opción sigue siendo Carlos Palacios, el chileno de 23 años que está a préstamo en Colo Colo pero el 80% del pase pertenece al Vasco da Gama. Ahora que se liberó el cupo, en Boca confían en que pueden cerrarlo directamente con el club brasileño y, gracias a una cláusula en la cesión actual, se lo sacarían sin problema a los chilenos. Pese a que la directiva del Cacique aseguró varias veces que el delantero va a seguir en el club”, indicaron.

Carlos Palacios es la gran obsesión de Juan Román Riquelme para reforzar a Boca Juniors este 2024. (Foto: Getty Images)

Juan Román Riquelme viene por Carlos Palacios

Si bien la decisión final pasará por el deseo del delantero de 23 años, al otro lado de la cordillera están seguros que Riquelme puede convencerlo y quebrar su compromiso con los albos, con quienes firmó una extensión contractual el pasado fin de semana.

“El deseo de Palacios resultaría decisivo. Si bien en los últimos días se mostró agradecido a Colo Colo, también dijo que a Boca no se le puede decir que no. Y Riquelme tiene bien claro cómo pueden tirar la camiseta y los colores para cualquier futbolista… Que no haya estado en la semana en la presentación de la nueva camiseta de su equipo lo tomaron como toda una señal por estos lados”, destacaron.

De esta forma, en Boca Juniors tienen hasta el próximo viernes 9 de febrero para intentar la contratación del atacante chileno. Mientras tanto, en Colo Colo confían en el último acuerdo que firmaron.