Colo Colo selló la compra de Lucas Cepeda. El zurdo de 22 años pasará a ser completamente del cuadro albo, lo que logró gracias a una millonaria transacción. Sin embargo, ello no fue lo único que pactó en el negocio.

Además de pagar 1,5 millones de dólares por el 50% del pase que le faltaba, el elenco de Macul juramentó cumplirle dos promesas a Santiago Wanderers. ¿Cuáles?

Según detalló La Estrella de Valparaíso, el primer punto es la participación alba en la Noche Verde. El equipo de Jorge Almirón deberá jugar un duelo amistoso en la presentación del plantel porteño para 2025.

Y en segundo punto, un jugador deberá abandonar el Estadio Monumental rumbo al Elías Figueroa Brander. El club capitalino se comprometió a enviar a un futbolista de sus filas a préstamo al conjunto de Primera B.

¿Quiénes son los candidatos? El que corre con más ventaja es Bruno Gutiérrez. La razón es simple: el plantel de Héctor Robles necesita un defensa por la derecha y el indicado cumple con todas las condiciones.

Los porteños buscan un jugador por dicha banda y por ello apuntan a conseguir su cesión durante 2025. Sin embargo, ello aún no está cerrado entre ambos clubes. Se debe definir en los próximos días.

Bruno Gutiérrez es candidato a dejar Colo Colo para partir rumbo a Santiago Wanderers por la transacción de Lucas Cepeda.

Los otros candidatos de Colo Colo

En caso de que lo del zaguero formado en los albos no se concrete, hay otras alternativas para Santiago Wanderers. ¿Cuáles? Los clubes manejan tres opciones para el trato.

Estas son Alexander Oroz, Bruno Gutiérrez y Bryan Soto. En dicho punto, el medio citado alude a que estos no son prioridad por un simple motivo: el cuadro porteño ya tiene copadas sus posiciones. No obstante, aún no hay nada escrito.