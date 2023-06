Colo Colo ya pone sus miradas para lo que es la segunda parte del año, en la que los ‘Albos’ en estas últimas horas oficializaron el retorno al equipo del defensor Óscar Opazo, quien vuelve al club tras su corto paso por Racing Club.

Hace instantes, Opazo fue presentado en sociedad a los medios de comunicación y habló sobre lo que significa su retorno al ‘Cacique’, en la que mostró toda su felicidad por volver a su casa.

“Llegó con la misma ilusión con la que llegue al 2017 acá, en ganarme un puesto, ganar cosas importantes como lo requiere este club. Estoy feliz de estar en casa, me siento en casa y que mejor que volver, mis compañeros me recibieron muy bien”, partió indicando Opazo.

Sobre lo que son sus metas en Colo Colo, el ‘Torta’ dejó en claro “la presión en este club es constante, día a día y partido a partido, si uno no siente esa presión en este club, no podría jugar. Vengo con la ilusión de pelear el puesto con el que me toque y no porque venga devuelta es que tenga el puesto asegurado”.

Opazo vuelve a Colo Colo | Foto: Photosport

A lo que es su retorno, el defensor indicó cual fue la razón más importante que le hizo tomar la decisión de volver a defender la camiseta de Colo Colo.

“Me motivó mucho el querer jugar, el sentirme importante, el estar todos los fines de semanas los 90 minutos. Fue la gran razón por la que decidí volver, sentirme querido e importante dentro de un equipo”, declaró.

“Mi nivel estará en evidencia cuando empiece a jugar, estoy con ganas e ilusión de empezar a jugar. El nivel se demostrará a medida que juego y espero estar al 100%”.

Finalmente, Opazo habló sobre lo que es el importante partido que tendrá Colo Colo en la próxima semana ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, en la que indica que hoy los ‘Albos’ cuentan con un mejor escenario que el año anterior.

“Es una ilusión que tienen todos, el hincha, nosotros el año pasado vivimos el mismo escenario. Hoy contamos a favor de que podemos jugar con público, ese partido será fundamental para lo que viene y será un envión anímico importante si logramos avanzar”, cerró.