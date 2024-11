Colo Colo durante la semana anunció las salidas de Emiliano Amor, Ramiro González, Gonzalo Castellani y Leonardo Gil, a quienes no se les renovó contrato. Además, también se sabía que no iba a continuar Guillermo Paiva, no obstante, no se había hecho oficial.

La oficialización de que el delantero paraguayo no sigue llegó durante este sábado. “Muchas gracias, querido Guille. En el día de hoy, anunciamos la salida del delantero Guillermo Paiva, quien se encontraba a préstamo en el club”, anunciaron en el Cacique.

Además, destacaron la entrega y le dejaron buenas vibras para lo que viene: “Muchas gracias Guille por tu entrega, compromiso y principalmente por dejar todo en la cancha en cada partido. Tu aporte fue muy importante para lograr la 34 y la Supercopa. Mucho éxito en tus próximos desafíos profesionales, Guille”.

Paiva estaba a préstamo desde Olimpia y el Popular debía pagar un millón de dólares para comprar su pase. Sin embargo, estaba la opción de bajar la cláusula.

Colo Colo confirma la salida de Guillermo Paiva.

Sin embargo, los cinco goles en la temporada no lograron convencer en Macul, más considerando que el ariete ocupaba plaza de extranjero.

Tras las salidas de Amor, Castellani y Paiva, los Albos tienen tres cupos de foráneos para reforzar al equipo para la temporada 2025. Esto en caso que se mantenga la regla de seis extranjeros por club y cinco en cancha.