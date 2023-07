Colo Colo está realizando un papelón de proporciones en Belo Horizonte por el playoff de la Copa Sudamericana. La primera parte del cuadro albo terminó con un 3-0 en contra por parte del América MG. El periodista Pablo Flamm no encontró nada bueno en la presentación de los albos en Brasil.

El comentarista de DSports fue claro en su concepto sobre la presentación pálida de Colo Colo, que es vapuleado en Minas Gerais y que mostró un desconcierto absoluto.

“Este partido se debía jugar como una final y no fue así. No hay concepción de buscar por las bandas, de generar juego. Es una muy triste presentación de Colo Colo en Brasil“, dijo Flamm en su comentario en vivo.

Colo Colo no hizo nada en Belo Horizonte y cae por 3-0 ante los brasileños del América MG (Photosport)

Flamm en la recta final del primer tiempo fue claro en su comentario y siente que Colo Colo no tuvo ningún poderío para doblegar la mano al cuadro de Vagner Mancini.

“Lo tienen golpeado por todos lados. No hay una idea clara, no hay una idea. No se ve trabajo, concepción de juego y no hay nada que rescatar. En Colo Colo todo es duda, incertidumbre y sólo desconcierto en las miradas”, expresó.

Sobre el final, el periodista dijo que “América no se ha exigido en nada y si no anotó el 4-0 fue gracias a De Paul”