Este viernes el Real Betis realizó una nueva actividad en Santiago, donde los fans chilenos del cuadro Heliopolitano pudieron compartir con uno de los futbolistas nacionales que vistieron la camiseta verdiblanca en el pasado. Se trata de Patricio Yáñez, quien además es ídolo en Colo Colo y La Roja.

En la instancia, BOLAVIP pudo conversar en exclusiva y extendido con el otrora delantero, quien se refirió a la influencia de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en este nuevo Betis.

Además, Pato Yáñez candidateó a otro jugador de nuestro país para que sea el recambio del Ingeniero y el arquero, para que así le de continuidad a la legión chilena en el conjunto bético.

-¿Qué recuerdos tiene de su etapa en el Real Betis?

-Yo tengo un recuerdo fantástico de Sevilla, tengo un recuerdo del Betis, porque es el equipo del pueblo. De todos los equipos que conocí, más en los que estive, el hincha del Betis está en todos lados. Debe ser el equipo, no en número, sino que donde tu vas hay un bético. Eso me marcó en la etapa de jugador, porque conocí una hinchada fantástica. El Betis evidentemente que está, como todo equipo donde jugué, en el lugar más importante.

–¿Qué sintió cuando Real Betis contrató a Manuel Pellegrini?

-Yo en su momento lo dije, al mejor contratación del Betis fue su técnico. Esto no es solo un tema de tienes años, si tienes respuesta y rendimiento es un aporte. En ese sentido, Manuel Pellegrini desde que llegó ha sido un técnico que levantó la institución.

-Y luego llegó Claudio Bravo. ¿Cree que vuelva a cerrar su carrera en el fútbol chileno?

-A mí me gustaría que él volviera, siento que él ha deslizado que le gustaría trabajar dentro de la preparación de porteros, no sé si como técnico. Me gustaría a mí que tuviera una pasada como jugador antes. Pese a los 40 perales que tiene, estando en condiciones, todavía te aporta. Es una persona que se ha cuidado, que él todavía está en el plano competitivo, este año lesionado, suplente. Si él mentalmente quiere tener una pasada acá de unos meses antes de retirarse, yo creo que sería un verdadero aporte.

Una figura de Colo Colo para el Real Betis

-Lo más probable es que ambos pronto finalicen su etapa en el Real Betis. Luego, ¿A qué jugador chileno le gustaría ver con la camiseta verdiblanca?

-Me gustaría ver a la Joya (Carlos Palacios), sí, me gustaría. Porque ahí hay una cuestión aparte del rendimiento, de la condición física. En el Benito Villamarín metes un túnel enganchas, dejas pasar… no, se vuelven locos. Es un jugador hecho para ese fútbol.

-¿Qué le falta a Carlos Palacios para llegar a Europa?

-El año pasado mostró cuestiones increíbles, lo que pasa es que no tuvo continuidad, fue apretado. En la medida que deje de ser apretado y esta cuestión la haga de manera más regular… está bien, estuvo lesionado el primer semestre, le costó, no sé si es malo para entrenar o es su condición, pero creo que es un jugador que debiera tener la incidencia que tuvo en algunos partidos del año pasado, o en varios, fue el goleador, de manera más regular.

-En el último mercado estuvo muy cerca de irse a Boca Juniors.

-Fue increíble la cuestión, yo pensaba que estaban inflando el globo. Me gustaría verlo con la camiseta del Betis allá, y que le hagan palmitas, “Joyita venga para acá”, todos los chiches para el hombre.

Carlos Palacios es una de las principales figuras de Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

La cuota que le falta a Carlos Palacios para dar el salto a Europa

-Entonces Palacios debería proponerse ser regular para dar un salto de calidad este 2024.

-Tiene que ser el año de la regularidad. Punto uno para ser útil donde está en Colo Colo y punto dos para la Selección. El objetivo de él es trabajar, entender que no todo es talento. El talento es una parte súper importante, pero el resto es disposición, actitud, saber moverse, a él le sobran las condiciones, es un jugador extraordinario. Pero el primero debe ser regular en Colo Colo, en el nivel que uno le pide, la exigencia que la gente le pide a un jugador de esas características.

-¿Y cuáles deberían ser sus grandes objetivos?

-Como gran objetivo, es estar en la lista de la Copa América. Si no está en la lista de la Copa América es porque desperdició este semestre. El gran objetivo en este momento, es que él pueda estar en la Selección. Ya en Colo Colo quedó demostrado que lo puede hacer, que mientras tenga regularidad va a ser titular siempre. Pero donde tiene una tarea pendiente es en la Selección y Gareca lo va a llamar a medida que vea un jugador regular y que no solo juega cuando está el balón con él o cerca de él. Tiene que saber trabajar los partidos también, ubicándose.

-Entonces, primero volver a la Selección Chilena y después aspirar a Europa.

-La Joya en el Betis y en la Copa América en La Roja.