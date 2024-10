A poco del duelo entre La Roja y la Selección Brasileña por las Clasificatorias Sudamericanas, la atención del espectáculo deportivo nacional está centrada casi 100% en dicho compromiso.

Y es que este jueves, la Selección Chilena tendrá que salir con todo a torcerle el brazo al destino y enfrentar al siempre temible “Scratch”. Ambos equipos no pasan un buen momento, pero aunque Brasil llega mal, Chile está mucho peor y necesita sí o sí sumar de a 3 para seguir pensando en la clasificación al Mundial de 2026.

En este duelo cargado de historia han quedado momentos para el recuerdo, así como también otros para el olvido. O algunos que cumplen con ambos requisitos. Uno de ellos es el “Maracanazo”, no aquella histórica hazaña de Uruguay, sino el de Roberto “Cóndor” Rojas.

El episodio que es también conocido como el “Condorazo” fue recordado por el “Pato” Yáñez en su podcast “El Camarín del Pato”, donde recordó la versión de los hechos contada por el mismo mítico portero de Colo Colo y La Roja.

La versión de los hechos según el Cóndor Rojas

Resulta que el “Cóndor” quiso sacar ventaja deportiva y perjudicar a la Selección de Brasil rumbo al Mundial de Italia 1990. Fue el 3 de septiembre del 89′ cuando La Roja enfrentó al cuadro carioca en el Estadio Maracaná.

Allí, el golero utilizó un elemento para cortarse la frente, argumentando que fue una bengala lo que lo golpeó.

Sobre ello, Yáñez dijo: “Yo en algún momento pensé que había otro tipo de motivación que escapaba a lo futbolístico. Él a mí no me hablaba y otros compañeros me hicieron mierda. Cuando me reencuentro con él, Roberto, cara a cara sentado, me acuerdo una luz muy tenue, me dice ‘Pato, yo lo hice por Chile'”.

Ante ello, el actual comentarista recordó decir: “Pero Roberto, bien o mal, ‘Loco, yo lo hice por Chile’, le recalcó Rojas. ‘Quería de alguna manera intervenir el partido para perjudicar a Brasil'”. Pato reflexionó y le dijo: “Pero Roberto, si tiempo después estás trabajando en el fútbol de Brasil ¿Cómo yo lo puedo entender?”.

Finalmente, Yáñez aseguró que el “Cóndor” le aseguró que no se trataba de un tema económico ni de trabajo, cerrando su versión diciendo: “No, ‘Pato’, te estoy diciendo que lo hice, bien o mal, loco o no, una locura del momento… pero lo hice solo por querer perjudicar a Brasil y beneficiar a Chile“.