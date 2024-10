Pato Yáñez enciende el debate del clásico Colo Colo vs Universidad Católica: "No es por ningunear, pero..."

Este jueves, Colo Colo recibirá a Universidad Católica en el partido que quedó pendiente desde la fecha 24. Albos y “Cruzados” se medirán en un partido que promete ser intenso, dado la instancia en la que se encuentra el Campeonato Nacional 2024.

Durante las últimas décadas, este encuentro ha sido, por muchos, considerado como un clásico. No así para otros, como Patricio Yáñez, campeón de Copa Libertadores con el “Cacique” quien cree lo contrario.

En su podcast “El Camarín del Pato”, su compañero Martín Oyanedel preguntó: ¿Es clásico el Colo Colo vs Católica? Ante ello, el “Pato” respondió: “La U con Católica es un clásico. Antiguo, mi tío me llevaba a ver partidos. Fui más de alguna vez a ver un clásico universitario”.

En esa línea, recordó sus momentos en Macul y los enfrentamientos ante el cuadro “Cruzado”: #En Colo Colo, cuando llegué, nunca me habían dicho que era clásico. No es ningunear ni quitarles la cuestión. En la época en que estuve en Colo Colo, no era clásico enfrentar a Católica”.

El veredicto de Pato Yáñez sobre el clásico Colo Colo vs Universidad Católica

Luego, el mismo colega cuestionó si, en la actualidad, este duelo podría considerarse como clásico, a lo que Yáñez replicó: “No tengo idea porque no estoy ahí metido. Yo creo que no. Me imagino los jugadores sienten que no es clásico”.

Esta tarde, Colo Colo recibirá a Universidad Católica en el Estadio Monumental (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Finalmente, aseguró que incluso los partidos contra Cobreloa tenían más relevancia que ante la UC: “Lo de Colo Colo vs Cobreloa no era un clásico, pero era un partido más disputado. Tenía cuento. Colo Colo mucho tiempo no pudo ganar allá. Cobreloa siempre te complicaba, era rivalidad”.