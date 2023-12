Ayer salió a hablar en Colo Colo el volante Leonardo Gil, quien tuvo positivas palabras para el entrenador Gustavo Quinteros y también hizo una evaluación de la compleja temporada 2023. Luego de aquello, este jueves fue apuntado por un ídolo albo, Patricio Yáñez.

El exfutbolista y actual comentarista, aprovechó su espacio en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura para hacerle un llamado de atención al Colo.

“Gil llegó a Colo Colo con un nivel de selección y hoy lo tenemos como un jugador muy normal dentro de la liga local. Yo me acuerdo cuando Gil llega, dije: ‘este chico tiene opciones de estar en la selección (chilena)’. Hoy no, es un jugador muy normal“, comenzó diciendo.

Leonardo Gil fue apuntado por Pato Yáñez por su baja de rendimiento en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El proyecto de Colo Colo para la temporada 2024

Seguido, se refirió al proyecto de Colo Colo para el 2024: “El proyecto que se habla no es más que contratar jugadores. Yo no sé si la billetera chica, como dijo el presidente de Blanco y negro don Alfredo (Stohwing), va a estar disponible para que se vayan unos cuantos que no tienen nada que hacer en Colo Colo y traer buenos jugadores”.

“Tener que resolver problemas con un chico de 17 años, yo hace rato que no lo veía. Tener que jugar, ser el ‘9’ titular de Colo Colo con un chico de 18 años, que al principio del año estaba jugando en Quilín, yo hacía rato que no lo veía“, agregó.

Pato Yáñez sobre la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo

También, Pato Yáñez entregó su opinión respecto a la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros, la que está en duda a dos partidos del cierre de la temporada.

“Yo creo que si hay una salida de Quinteros va a ser por parte de él, digamos. Él va a decir hasta acá no más llego, voy a descansar“, comentó.

“Por un lado ese escenario de un Colo Colo potente no sé si va a llegar y yo no sé si don Gustavo Quinteros va a continuar“, completó el campeón de la Copa Libertadores 1991.