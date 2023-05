Pato Yáñez le golpea la mesa a Colo Colo y no quiere excusas de cansancio ante Monagas: "Van en un charter, no le pongan color"

Colo Colo está a poco más de 24 horas de enfrentar a Monagas de Venezuela en calidad de forastero en lo que será una verdadera final para los albos, quienes necesitan los tres puntos si quieren seguir soñando con avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores.

El trayecto hacia tierras llaneras no es corto y son más de 6.500 los kilómetros que separan a Santiago de Maturín, la ciudad venezolana donde ayer arribó el plantel del Cacique para desafiar al conjunto que hace de local en esa ciudad.

Quien no ve que la distancia sea un problema o una excusa ante un resultado adverso es Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura emuló su propia versión del viral argentino ‘viven en un country’.

Colo Colo buscará reponerse de su caída copera ante Boca Juniors. | Foto: Photosport

“La gente piensa que los cabros andan de aeropuerto en aeropuerto. Olvídate po’, si van en vuelo charter, no es lo mismo que ir por línea regular, no le pongan color”, advirtió Patricio Nazario por el viaje entre Chile y Venezuela.

Yáñez no cree que el viaje sea para tanto: “No hay trasbordo, van en el mismo avión, cosas que no sucedían antes así que no le pongan color aquellos que dicen que es tremendo viaje, si van en un charter”.

Lo concreto es que el Cacique deberá enfrentar a Monagas en el día de mañana y después no tendrá actividad hasta 14 días más, cuando tenga que visitar a Boca Juniors por la penúltima fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.