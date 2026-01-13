Colo Colo sigue monitoreando incorporaciones en el mercado de fichajes. El equipo de Fernando Ortiz trabaja a toda máquina para enmendar el camino tras un centenario para el olvido, por lo que posó su atención en la ofensiva.

En este momento, la prioridad de Blanco y Negro es encontrar un nuevo delantero, lo que fue confirmado por Patricio Yáñez. En los micrófonos de Radio Agricultura, entregó una importante novedad sobre dicha materia.

¿Qué pasó? No descartó a Damián Pizarro. A pesar de los rumores que detallan que el canterano albo está lejos de retornar a Macul, el comentarista deportivo fue contundente: falta la decisión final.

“Yo lo que entiendo es que van a revisar la llegada de Damián Pizarro, no es que no venga. Esa es la info que tengo yo“, comenzó señalando el referente de antaño de Colo Colo.

En dicha línea, agregó: “Además, deben entender que Udinese (dueño del pase) no es primera vez que contrata jugadores y los mueve en Sudamérica. La última que le queda a Damián es relanzar su carrera por acá“.

Damián Pizarro no fue descartado por Patricio Yáñez para Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Colo Colo está atento: el futuro de Damián Pizarro

Cabe consignar que Le Havre de Francia anunció la salida anticipada del atacante de 20 años. Si bien su préstamo regía hasta mediados de temporada, se acordó su partida en el verano europeo.

“Damián Pizarro deja el Le Havre AC. Cedido por el Udinese este verano, el delantero chileno regresa a Italia tras la rescisión del contrato de préstamo“, indicó el club.

En resumen:

Salida de Le Havre: El club francés oficializó la rescisión anticipada de su préstamo. Aunque el vínculo duraba hasta junio de 2026, el jugador regresó al Udinese este mes de enero tras no lograr la continuidad esperada.

El factor Udinese: Pato Yáñez recordó que el club italiano suele ceder a sus jugadores en Sudamérica para que sumen minutos. “La última que le queda a Damián es relanzar su carrera por acá”, señaló el comentarista.