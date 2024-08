Colo Colo hizo, por lejos, uno de sus partidos más bajos en el último Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile. De igual manera, el Cacique conservó el empate y sigue en la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional 2024.

Lo mostrado el sábado pasado no le gustó para nada a Patricio Yáñez, histórico ex jugador del Cacique quien en Deportes en Agricultura analizó: “Discreto el clásico, la verdad es que hacía tiempo que no veía un cuadro de Colo Colo despreciar el partido más importante del año pensando en Junior”, dijo.

Pato Yáñez asegura que Almirón tuvo miedo. | Foto: Photosport

“A Almirón le resultó, los jugadores felices porque no perdieron, no tuvieron lesionados y llegan preparados para el martes. La falta de capacidad del fútbol chileno que no pueda enfrentar dos campeonatos a la vez… hace que esto se achate, que no crezca, que no tengan la exigencia”, complementó.

Tras esos dichos, Pato Yáñez le cayó con todo al entrenador de los albos e incluso lo acusa de no querer ganar el partido y conformarse con un empate pensando en el duelo del martes ante Junior de Barranquilla.

“Colo Colo despreciar el clásico por el partido del martes… salió a empatar, tuvo mucho miedo Almirón de cómo venia jugando no sacar adelante el partido y por eso lo modifica. Hace una serie de movimientos que marcaba que Colo Colo no quería ganar, salió a empatar y eso traiciona la esencia del equipo”, remató.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo quedó en el cuarto lugar del Campeonato Nacional 2024 con 33 puntos y un partido pendiente ante Huachipato. Más arriba están Coquimbo Unido (35), Universidad Católica (35) y Universidad de Chile (37).