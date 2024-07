Colo Colo no ha podido rugir en el Mercado de Pases de invierno, donde hasta el momento solo tiene a Javier Correa como refuerzo para un segundo semestre que se avizora lleno de desafíos para el equipo dirigido por Jorge Almirón.

Una de las posiciones que el técnico de los albos quiere reforzar sí o sí es la de lateral derecho. Ahí, Mauricio Isla y Felipe Loyola son las principales cartas que maneja Blanco y Negro para darle en el gusto al estratega.

En el día de ayer, Huachipato jugó Copa Sudamericana y Felipe Loyola iba a ser titular, pero repentinamente se bajó del compromiso: “Es peor señal, para mí fue peor señal. Si vas a comprar a un jugador que está lesionado, que no pudo jugar, es peor que si hubiese jugado”, analizó Pato Yáñez en Radio Agricultura sobre lo que sucedió ayer y el interés de Independiente por contratarlo.

Felipe Loyola no jugó ayer por Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Tras eso, Patricio Nazario revela el feroz portazo que Loyola le dio al Cacique y aseguró que simplemente no quiere llegar al Estadio Monumental: “Es medio rara la cuestión. Hay un tercer equipo que se quiere meter y el jugador no quiere. Él no quiso venir a Colo Colo, fue una decisión de él de no venir a Colo Colo y jugar en Chile”, sostuvo.

En esa línea, el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado aportó antecedentes a los dichos de Yáñez diciendo que “Se acercó dos veces para pagar el monto que quería Huachipato, pero a él le parece más atractivo el fútbol argentino”, remataron.

Lo cierto es que, al parecer hay muy pocas chances de que Felipe Loyola siga en el fútbol chileno y todo indica que su futuro está al otro lado de la cordillera, donde Independiente de Avellaneda lo espera.

Colo Colo no pierde la fe con Mauricio Isla

Si bien Loyola está prácticamente descartado, el Cacique no pierde la esperanza de poder fichar a Mauricio Isla y, de esa manera, darle en el gusto a Jorge Almirón con el puesto de lateral derecho que tanto ansía.