Patricio Yáñez le baja el pulgar al crack de Santiago Wanderers que busca el Cacique: "Colo Colo necesita refuerzos, no jugadores de proyección"

El Mercado de Pases de Colo Colo aún no muestra señales de vida, donde el equipo comandado por Jorge Almirón no ha sumado ningún nombre pensando en los desafíos que se le vienen al Cacique tanto en el plano local como en el internacional.

En el día de mañana, la comisión de fútbol de Blanco y Negro se juntará para definir las incorporaciones del plantel, donde seguramente las luces se las llevará el regreso o no de Arturo Vidal al Estadio Monumental.

En la edición AM de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño lanzó un verdadero bombazo al anunciar que el Cacique está tras los pasos de Lucas Cepeda, seleccionado Sub 23 y uno de los buenos valores de Santiago Wanderers.

Lucas Cepeda interesa en Colo Colo, según Cristián Caamaño. | Foto: Photosport

El que le bajó el pulgar rápidamente, eso sí, fue Patricio Yáñez. El histórico ex jugador del Cacique aseguró que el jugador caturro, por ahora, “Es una apuesta en blanco evidentemente para ver qué pasa con él”, dijo.

Yáñez fue enfático en señalar que “Colo Colo necesita refuerzos, no jugadores de proyección hoy, por las necesidades que tiene. Me parece correcto que contrate un jugador para el día de mañana, pero necesita ahora ya”, afirmó.

En el cierre, Patricio Nazario aprovecha de repasar a la dirigencia del Cacique por el austero Mercado de Pases: “Colo Colo no ha contratado absolutamente nada, ha perdido tiempo de trabajo con los refuerzos y todo lo que significa para los técnicos el tiempo. Si no contrata a nadie, no digo que vayan a hipotecar la temporada, pero están hipotecando el buen comienzo de año”, remató.

Colo Colo debuta en su pretemporada en Uruguay

Los albos debutan el día de mañana en la Serie Río de la Plata ante Rosario Central. El viernes disputarán el segundo amistoso de la temporada frente a Nacional de Montevideo y cerrarán su participación en Uruguay el lunes 22 de enero frente a Liverpool.