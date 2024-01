Este martes se vivirá un día clave en las oficinas de Blanco y Negro, donde el directorio se deberá juntar para aprobar -o no- los nombres que Daniel Morón está trabajando para reforzar el plantel de cara a la exigente temporada 2024 que tendrá Colo Colo.

El nombre que se robará las miradas, sin duda alguna, es Arturo Vidal. El King ha dicho en más de una ocasión que quiere regresar al Cacique y espera el llamado de los albos, pese a que cuenta con una onerosa oferta del América de Cali para continuar su carrera en Colombia.

Si bien el conjunto colombiano podría poner más dinero sobre la mesa del que estaría dispuesto Colo Colo, eso no es un factor para alejar al King del Estadio Monumental, según reveló el periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Cristián Alvarado.

‘Tomate’ asegura que en las últimas horas ha habido movimiento con el regreso del King: “Se reactiva lo de Arturo Vidal, eso es verdad. No está caído, ni cuando apareció lo de América de Cali que fue muy potente”, aseguró.

El King le hace un brutal guiño a Colo Colo. | Foto: Photosport

Alvarado pide poner ojo y asegura que Vidal golpeó la mesa por su futuro: “Ha cambiado este escenario y en el día de mañana hay comisión de fútbol donde se va tocar el tema de Arturo Vidal y aquí pongan atención”, aportó.

“Se va analizar, no lo quieren dar por caído, pero Arturo Vidal dio la instrucción de no cerrar nada antes de esta reunión. No se van a encontrar con que Arturo Vidal cerró acuerdo con América u Olimpia, él entregó la instrucción de esperar a Colo Colo”, remató en el cierre.

¿Llega el King? Lo único cierto es que Vidal ha dicho en todos los tonos que quiere volver a Colo Colo y ahora la pelota está del lado de Blanco y Negro, quienes mañana tendrán que aprobar o bajarle el pulgar a uno de los anhelos de Jorge Almirón y del pueblo albo.

El último partido oficial de Arturo Vidal

El 12 de septiembre de 2023 fue la última vez que Arturo Vidal pisó una cancha en el empate entre Chile y Colombia por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026. El King arrastra una ‘para’ de más de 4 meses sin un partido oficial.