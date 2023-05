Colo Colo está a detalles de cerrar su primera incorporación de cara al segundo semestre, en donde todo indica que Óscar Opazo retornaría al club tras un breve paso por Racing Club de Avellaneda.

Según varios trascendidos, el formado en Santiago Wanderers aprovecharía la deuda de unos pagos del cuadro trasandino para rescindir contrato y recalar en los albos por expreso pedido de Gustavo Quinteros. Eso sí, el Cacique deberá pagarle el mismo sueldo que gana en Argentina.

Uno que no está muy de acuerdo con la llegada del lateral derecho al Cacique es Patricio Yáñez, quien fustigó la decisión de renunciar a ‘remarla desde atrás’ en Argentina para volver a Chile tras escasos meses.

Pato Yáñez no concuerda con la vuelta de Opazo a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Yo no sé si habrá un tema que no lo quieren, no entiendo lo que pasa allá. Yo si fuese él, la peleo, si me costó tanto salir y es la primera salida importante, yo la peleo, doy la lucha y no me vengo a los 3-4 meses de vuelta”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Yáñez aclara que la decisión “Depende de la ambición de casa persona. Yo si hubiese pasado por el fútbol argentino me hubiese gustado estar la mayor cantidad de tiempo posible porque se vive de manera única, hay un respeto por el jugador y por la actividad”

“Yo la hubiese luchado, pero si el ‘torta’ bajó los brazos y considera que prefiere estar dentro de la comodidad donde ya conoce el medio, para Colo Colo sería requetecontra importante el retorno de Opazo”, sentenció.