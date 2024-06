Este martes 25 de junio hubo conferencia de prensa en Colo Colo. Y el elegido para atender a los medios de comunicación fue el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien llegó este año al Cacique.

El jugador de 26 años contestó preguntas respecto a su presente en el cuadro popular y lo que espera para su futuro.

“Estoy muy feliz en estar acá en Colo Colo, sé que llegué hace poco tiempo, pero la adaptación ya va mucho más avanzado. Estoy muy feliz por estar acá y ojalá se me siga dando todo. Que me salgan bien las cosas y así poder seguir acá”, comenzó diciendo.

Seguido, hizo hincapié en la posibilidad que los albos se hagan de su carta a fin de temporada, ya que la opción de compra está incluida en el préstamo desde Olimpia de Paraguay.

“Ahora voy a estar metido en este nuevo semestre y dar lo mejor de mí como para que se me pueda comprar”, agregó.

En la misma línea, descartó estar al tanto del supuesto interés de otros clubes extranjeros por sus servicios.

“La verdad que no me puse a hablar de esos temas con quienes me represnetan. Estoy enfocado en Colo Colo, en este segundo semestre, estoy enfocado en lo que se viene en Copa Libertadores y en la Copa Chile también”, respondió.

Guillermo Paiva lleva cuatro goles en 21 partidos disputados con Colo Colo. (Foto: Luis Hidalgo/Photosport)

Llegada de un nuevo delantero a Colo Colo

En la instancia, Paiva también fue consultado por su postura ante el inminenbte arribo d eun nuevo delantero al Eterno Campeón, luego de la partida de Damián Pizarro al Udinese.

“Yo creo que como es un equipo grande, la llegada de un ‘9’ o cualquier refuerzo, siempre van a estar. Uno tiene que estar preparado para tener una competencia sana, al que venga que sea bienvebido y que sea para aportar al club, que nos pueda ayudar en todo”, expresó.

La revancha contra O’Higgins en Copa Chile

Finalmente, el guaraní analizó lo que fue el partido del pasado domingo contra O’Higgins por la Copa Chile, que terminó en empate 2-2 en El Teniente y donde anotó un gol. Esto por la ida de los cuartos de final de la zona centro-sur.

“Sabemos que es un partido difícil de ida y vuelta, no se nos dio el gol tempranamente con las ocasiones que tuvimos, pero es normal, es parte del fútbol también. Hay que valorar que hicimos dos goles y que en las dos partes estábamos en desventaja. Ahora tenemos una nueva posibilidad que va a ser en nuestro estadio y vamos a meterle con todo”, concluyó.