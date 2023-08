Talleres de Córdoba oficializó la incorporación de Bruno Barticciotto como flamante refuerzo para el segundo semestre, pese a que el hijo del campeón de América con Colo Colo sonó con fuerza durante un largo tiempo.

Es más, fue el mismo Marcelo Pablo Barticciotto quien, en ESPN, confirmó que dirigentes de Blanco y Negro le habían dicho que irían tras el fichaje de su hijo, algo que finalmente nunca llegó ni se formalizó.

Jaime ‘Pillo’ Vera, histórico de los albos, reaccionó a la revelación de Marcelo Barticciotto y pidió que alguien del Cacique salga a dar la cara tras lo revelado por el campeón de América con los albos en 1991.

Bruno Barticciotto fue oficializado en Talleres de Córdoba. | Foto: Photosport

“Se tiene que hacer cargo la persona que le dijo que lo iban a firmar… pero nunca estuvo claro que si iba o no iba. Yo hubiese preferido que fuera a Colo Colo por sobre Talleres, pero no sé qué pasó en la interna”, dijo a Bolavip Chile.

Para Vera, no es raro: “Se ofrecen cosas, pero de repente no llegan a buen término y si lo dijo Marcelo es porque debe saber bien lo que pasó, si es el papá de Bruno. No creo que haya tirado una declaración por tirarla, él es consecuente”.

En el cierre, el otrora jugador del Cacique ruega para que en el futuro pueda volver a ver a un Barticciotto con la casaca alba: “Ojalá que en algún momento se pueda ver a otro Barticciotto en Colo Colo, sería muy lindo”, remató.