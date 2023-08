Claudio Borghi le recuerda a Diego Rivarola ácida crítica a la Copa Sudamericana: "Después el hue... festejó ¿o no?"

El debate entre Sergio ‘Superman’ Vargas y Johnny Herrera se instaló y en Todos Somos Técnicos de TNT Sports -donde el ex meta azul es panelista estrella- no quedaron ajenos al debate sobre cuál de los dos arqueros tiene más pergaminos en la rica historia de Universidad de Chile.

Comparando estadísticas entre ambos, Johnny Herrera sacó al baile el título de la Copa Sudamericana 2011 como argumento a su favor, lo que encontró buena acogida por parte de Claudio Borghi que llevó a otro debate: “Salieron invictos…”, arrancó.

EL Bichi le lanzó irónica frase a Diego Rivarola. | Foto: Photosport

El Bichi hizo su ofensiva hacia Diego Rivarola, quien antes de que la U se consagrara campeón había dicho que la Copa Sudamericana era de cartón: “¿Esa fue la copa que dijo Rivarola que era de plástico, o no?”.

Herrera no guardó silencio y aportó al debate: “Entiendo que sí… antes, cuando ustedes perdieron la final”, replicó el ex portero ante la mirada de Borghi que lanzó: “¿Y después el hueón festejó, o no?”.

“Jugó re poco”, fueron las palabras finales de Johnny Herrera antes que el debate pasara a otra arista, pero lo cierto es que Claudio Borghi le lanzó con ironía al ex jugador de Universidad de Chile por sus palabras.