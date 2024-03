Colo Colo sacó la chapa de equipo grande en Copa Libertadores y timbró su paso a la Fase 3 del máximo torneo continental, en donde deberá enfrentar a Sportivo Trinidense de Paraguay para ver si se puede meter o no a la fase de grupos.

La gloriosa noche del Cacique en Copa Libertadores, eso sí, no quedó ajena de damnificados: Arturo Vidal, Cristián Zavala y Marcos Bolados tuvieron que salir del campo de juego tras sufrir molestias físicas.

El que no dejó pasar esta situación para hablar fue Leonardo ‘Pollo’ Véliz, quien en su cuenta personal de X (Twitter) colgó: “Vidal, muerto. Zavala igual y ahora Bolados. ¿Se imaginan si hubiesen jugado el fin de semana?”, dijo.

Las críticas a los jugadores que salieron lesionados no fue lo único, toda vez que el histórico ex jugador de los albos y la Selección Chilena cargó sorpresivamente contra una figura del equipo por no ‘aparecer’ en la llave ante Godoy Cruz de Mendoza.

“Colo Colo me sigue inquietando, clasificó rasguñando. Hata los 30 minutos no pisaba el área de los argentinos. Vidal entró lesionado, no prevaleció allá ni aquí y Palacios (Carlos) fue una sombra en Mendoza y en el Monumental. Los 3 palos, 2 fueron de rebote y solo el de Opazo de una buena jugada”, analizó con su característica crítica.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el Cacique está instalado en la Fase 3 de Copa Libertadores y la próxima semana arrancará la serie ante Sportivo Trinidense en Paraguay para rematar todo el 13 de marzo en el Estadio Monumental.

Colo Colo recibe al campeón del fútbol chileno

El Cacique hará de local por el Campeonato Nacional 2024 este domingo 3 de marzo ante Huachipato, compromiso que arrancará a las 18:00 PM de Chile continental y que contará con un aforo autorizado de 30 mil espectadores en Macul.