La espera está llegando a su fin y este domingo Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó para enfrentar al conjunto local y asegurar el título de campeón del Campeonato Nacional 2024.

Una de las buenas noticias que tuvo Jorge Almirón en la previa del compromiso fue el regreso de Erick Wiemberg, quien no pudo estar ante Deportes Iquique tras ver la tarjeta roja en el duelo ante Palestino.

Wiemberg vuelve al equipo titular. | Foto: Photosport

El entrenador de los albos no planea mayores cambios, solo que deberá pensar en el ingreso del Sub 21 y en esta ocasión el elegido es Leandro Hernández quien suma doble y estará en el frente de ataque con Javier Correa y Carlos Palacios.

Cabe recordar que el Cacique todavía adeuda 61 minutos en esta materia y, como Hernández suma doble, basta con que esté 31 minutos en cancha para cumplir con la regla y así no sufrir una potencial resta de puntos.

Cabe recordar que, si el Cacique gana, es campeón. Si empata, depende de que Universidad de Chile no derrote a Everton, de lo contrario, habrá final. Si pierde, la ecuación no varía y la U no puede ganar y si lo hace, se quedarán ellos con el título.

La formación de Colo Colo

Brayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Lucas Cepeda en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Carlos Palacios en el frente de ataque.