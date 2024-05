El mandamás del Cacique puede interceder en la decisión del meta pese a que su deseo es no retornar a Chile

Claudio Bravo no lo pasa bien en España. El meta de La Roja, quien fuera formado en Colo Colo, finaliza su contrato a fines de esta temporada con el Real Betis. Eso sí, un retorno a Macul parece estar fuera de sus planes.

Es más, fue el propio guardameta quien confirmó a D13 que ve complejo un retorno al fútbol chileno: “Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”.

Las declaraciones del histórico golero y capitán de La Roja resonaron fuerte en Colo Colo. Esto, ya que en Pedrero tienen como anhelo repatriar al formado en casa y esa posibilidad se ve cada vez más lejana.

A todos estos factores se suma la información brindada por Fabrizio Romano durante esta mañana. El periodista especializado en período de transferencias, confesó que Claudio Bravo saldrá sí o sí como agente libre a mediados de este 2024 y que no tiene planes de regresar a Chile.

Claudio Bravo no tiene deseos de retornar al fútbol chileno (Foto: Matteo Ciambelli/Photosport)

Formador de Bravo se la juega por Mosa para el retorno del meta

Julio Rodríguez, formador del meta nacional, conversó con BOLAVIP sobre este tema y aclaró: “El siempre me dijo que a él no le gustaría venir a terminar su carrera a Chile”.

Sin embargo, fue enfático en que el actual presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, podría ser clave en un posible retorno Bravo al Cacique: “Aníbal Mosa podría ser el único que convenza a Claudio de volver a Colo Colo y terminar su carrera acá”.

Consultado sobre si el capitán de la Selección desearía venir a un grande del continente, declaró: “A un grande de Sudamérica podría venir Claudio pero no a Colo Colo, insisto salvo que Aníbal Mosa lo pueda persuadir”.

Sin embargo, pese a que existe esa mínima esperanza de que el meta retorne a los pastos del Monumental, enfatizó en que: “Yo lo veo más y conociéndolo y de haber conversado muchas veces esto que él terminará en Europa su carrera”.

Los posibles destinos de Claudio Bravo

El bicampeón de América con La Roja no descarta continuar su carrera, pese a que también aseguró no continuar con ella si es que no hay ofertas atractivas.

En esa línea, Claudio Bravo enfatizó a D13 que no tiene complicaciones en buscar destinos más “exóticos”, como por ejemplo, la multimillonaria liga de Arabia Saudita.

“Ir a Arabia? ¿Por qué no? Me gusta escuchar todas las propuestas y ofertas y conocerlas bien antes de decidirme. El proyecto de liga en el que están trabajando y creando me parece atractivo y ambicioso, así que nunca se sabe”, cerró.