Sportivo Trinidense será el rival de Colo Colo en la fase 3 de la Copa Libertadores. El elenco paraguayo viene de superar a El Nacional de Ecuador y ahora buscará dar el batacazo ante el Cacique.

El presidente del Triqui, Norman Rieder, elogió al Eterno Campeón. “Estamos perfectamente consientes de a quién nos enfrentamos. Sabemos que es un gigante, de que todas las estadísticas hablan a favor de ellos”, comentó en diálogo con Fútbol a lo Grande de Monumenal AM 1080 de Paraguay.

No obstante, deja claro que no dejan de creer y lucharán por avanzar en la máxima competición continental: “Nosotros vamos a seguir soñando. Vamos a seguir peleando con todas las armas que tenemos y tratar de llevar la situación para adelante con mucha confianza”.

También dijo que no habían muchas expectativas en el equipo: “Lo que siempre digo, soñar en grande nos trajo hasta acá, así que vamos a seguir soñando en grande. Si no fuese por eso no hubiésemos llegado acá, porque la realidad es que nadie esperaba que nosotros lleguemos a esto”.

“Eso se logró soñando en grande primero y detrás de eso todo el trabajo que hay que hacer que es durísimo, pero se arranca creyendo, así que vamos a seguir creyendo y vamos a seguir esforzándonos para que se pueda lograr”, añadió.

La galería que Sportivo Trinidense habilitará para los hinchas de Colo Colo

Sportivo Trinidense recibirá al Cacique este miércoles a las 21:30 en el estadio Tigo La Huerta de Asunción por la fase 3 ida de la Copa Libertadores. El presidente del club paraguayo, Norman Rieder, se refirió al trabajo para recibir a los fanáticos Albos.

“Estamos conscientes de lo que es la barra y los seguidores de Colo Colo. No es para menos, es uno de los grandes del continente. Eso desde lo organizativo requiere todo el cuidado, todos los detalles”, expresó.

En ese aspecto, mencionó que están haciendo un gran empeño: “Estamos bien acompañados de todo el staff de la Conmebol. No es fácil organizar esto, pero hacemos todo el esfuerzo. Desde luego que no vamos a escatimar todo lo que esté al alcance y más vamos a poner disposición de la seguridad de todos los que estén ahí. Eso ninguna sola duda, supervisado por los que son súper entendidos en la materia”.

Por último, mencionó el sector del estadio que será habilitado para la visita: “Vamos a habilitarle como un espacio que no tiene la capacidad del Defensores, lo que se le va a habilitar es la gradería norte”.