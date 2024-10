El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se vivió con las pulsaciones a mil, donde el Cacique se terminó quedando con el compromiso por la cuenta mínima con un solitario gol de Javier Correa en el minuto 86.

El compromiso estuvo marcado en el cierre por la polémica, donde el árbitro José Cabero le mostró la segunda amarilla a Jorge Almirón y lo expulsó. El DT, lejos de quedarse de brazos cruzados, se acercó al referí y le dio un fuerte apretón de manos que quedó para el registro.

Jorge Almirón fue expulsado ante la UC. | Foto: Photosport

En conferencia de prensa post partido, Maximiliano Velásquez, ayudante de Jorge Almirón en los albos, relató lo sucedido: “Fue un exabrupto de segundos, no pasó a mayores, pero mando su disculpa hacia la terna arbitral y hacia todo el mundo”, dijo.

La duda está en qué le dijo Almirón a Cabero y, si bien Velásquez no detalló con exactitud que se dijeron, dijo que no hubo insultos de por medio: “Se salió de la zona entiendo, nada más que eso. Queríamos hacer el cambio y no lo permitieron, fue eso, no hubo insultos, nada de nada”, complementó.

Lo seguro es que Jorge Almirón no estará sentado en el banco ante Audax Italiano el próximo domingo y habrá que ver el informe de Cabero y la decisión del Tribunal de Disciplina para ver si le dan una sanción mayor.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique vuelve a la acción del Campeonato Nacional 2024 el próximo domingo 6 de octubre a las 8 de la noche, día y hora en que deberá enfrentar a Audax Italiano en el Estadio Monumental por la Fecha 27.