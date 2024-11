El amargo y triste empate 0 a 0 de la Selección Chilena ante su símil de Perú en el Estadio Monumental de Lima terminó por colmar la paciencia de los hinchas nacionales.

Y es que La Roja tenía una gran posibilidad de seguir peleando por clasificar a la próxima Copa del Mundo, pero tras la igualdad ante los del Rimac dichas chances se comienzan a esfumar al encontrarse en la última posición de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.

Otro punto no menor es que el técnico Ricardo Gareca no tuvo reacción desde el banco de suplentes, considerando que no supo tener un plan B ante la Bicolor y los cambios recién llegaron al minuto 95.

Rodrigo Vera no quiere saber nada más de Ricardo Gareca al mando de La Roja

Tras el compromiso ante los incaicos, Rodrigo Vera, periodista de Chilevisión, se tomó unos minutos para hablar con BOLAVIP CHILE y a través de nuestro medio le hizo una clara petición a Pablo Milad y los directivos de la ANFP.

“Si Milad y el directorio tiene un mínimo de dignidad por el fútbol chileno deben sacar hoy a Gareca”, indicó categóricamente el profesional de las comunicaciones.

Gareca quedó en la cuerda floja tras la igualdad ante Perú | FOTO: Joel Alonzo/Photosport

“Lo de Gareca es una gestión vergonzosa y miserable. Es un técnico timorato, un técnico sin claridad y es un técnico sin conocimiento del medio y los jugadores chilenos”, argumentó el comunicador.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

El siguiente duelo de la Selección Chilena será contra Venezuela. Se jugará el martes 19 de noviembre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional.