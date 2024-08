Colo Colo salió ileso de su visita a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno, donde no pasó del empate sin goles y se devuelve a Macul con una unidad que poco y nada le sirve en la lucha por el título.

El equipo dirigido por Jorge Almirón no mostró su mejor cara y fue extremadamente defensivo y a la espera de lo que hicieran los azules. Así todo, no sufrió en defensa, pero tampoco pudo marcar diferencias de mitad de cancha hacia adelante.

El Cacique no pasó del empate ante la U. | Foto: Photosport

Gustavo de Luca, recordado ex albo campeón de la Recopa Sudamericana, analizó lo que dejó el Superclásico en diálogo con Bolavip Chile: “Fue deslucido. Colo Colo tenía que ganar, se habló tanto de que tenía mejor plantel y todo eso y no lo pudo hacer”, dijo.

En esa misma línea, complementa diciendo que la U es el gran beneficiado tras el compromiso: “El negocio fue totalmente para Universidad de Chile que sigue en la punta y se sacó el partido más importante del campeonato”, aportó.

En el cierre, no perdonó el planteamiento de Jorge Almirón para el trascendental compromiso y se lo hizo saber: “No salió muy ofensivo que digamos. Un solo delantero, Bolados… Almirón no arriesga mucho y así le está yendo. Llega a finales, pero no concreta campeonatos. Hoy le faltó ser un poquito más ofensivo de entrada porque después haciendo los cambios queda poco tiempo y no se concreta”, cerró.

Colo Colo tiene Copa Libertadores a la vista

El Cacique deberá recibir la visita de Junior de Barranquilla este martes 13 de agosto, compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿La vuelta? Una semana más tarde en Colombia.