Este domingo se vivió una desagradable situación en el partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo válido por la décima fecha del Campeonato Nacional Femenino y donde la jugadora alba Yessenia López no pudo contener las lágrimas luego de ser insultada en el estadio El Morro de Talcahuano.

Apenas terminó el encuentro que fue favorable a las albas por 4-0, su compañera de equipo Yanara Aedo no se guardó nada y afirmó que “es inaceptable que se trate a una compañera como lo hicieron con Yessenia López, dejarla llorando al final del partido. Son cosas que no se deberían permitir, si ya saben quien fue, ojalá esa persona no pueda volver a entrar al estadio”.

Bolavip conversó con el representante de la jugadora, Daniel Paredes, el que relata que “Paloma es una jugadora muy reconocida por su carrera, por lo que ha hecho en la selección chilena también y su traspaso de la U a Colo Colo a principio de año fue súper viral, tuvo mucha repercusión en los medios y en los hinchas. Viene pasando que los fanáticos de todos los equipos que enfrenta se lo hacen saber, la insultan, pero en esta ocasión ante Universidad de Concepción, fueron insultos sobre su vida personal”.

Paloma López retornó a Colo Colo luego de tres exitosas campañas en Universidad de Chile.

El agente aclara que “yo estuve presente en el estadio y estuve muy cerca del agresor. Era una persona ya adulta, no era un joven, y estuvo todo el partido insultando a Javiera Grez y a Fernanda Hidalgo, sobre todo a Grez. En el segundo tiempo cuando entra Paloma comienza con el ataque a ella y más allá de que le saque en cara que se cambió de equipo, esta vez fueron insultos personales, que no deberían ser”.

Paredes continua el relato detallando que “cuando termina el partido Yessenia se acerca a esta persona y le pregunta cuál es la necesidad del ataque. El hincha se lo tomó mal y reiteró el ataque, se sumaron dos o tres más. Esto claramente le afectó y es lamentable la situación, se ensucia el fútbol femenino donde no pasan estas cosas, no es igual al masculino, el hincha debería entenderlo”.

El representante de la jugadora deja en claro en el final que “Paloma está muy bien en Colo Colo, el club la respalda y cuando pasó esta situación llegó María José Urrutia a acompañarla, Michelle Olivares, y también las declaraciones de Yanara Aedo, esto habla del compañerismo y el apoyo que tiene”.