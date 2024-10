En Macul no están muy pendientes al reclamo que pusieron desde el CDA

La lucha por el título entre Colo Colo y la Universidad de Chile está que arde. Más aún ahora, luego de conocerse que los azules recurrirán al viejo y conocido “escritorio”.

El reclamo de los azules se da tras el informe arbitral del juez Héctor Jona, quien dirigió el duelo entre albos y “Acereros” y detalló: “el señor Víctor Vidal, coordinador de Colo Colo, no inscrito en la planilla de juego, se encontraba en la zona de exclusión sin autorización y empleando un dispositivo electrónico“.

Es por ello que desde el cuadro universitario, hoy a 2 puntos del “Cacique” en la tabla de posiciones, intervinieron en esta denuncia y buscarán que haya, al menos, una sanción por desacato que podría costarle los tres puntos obtenidos en Talcahuano.

La reacción de Colo Colo tras la denuncia de la U

Si bien este reclamo por parte de Universidad de Chile ya es sabido, aún faltaba conocer cuál fue la postura desde Macul.

A través de las pantallas de TNT Sports, Daniel Arrieta dio a conocer cuál fue la reacción de Colo Colo tras enterarse de esta noticia: “Yo he preguntado durante esta mañana y como que no le dan tanta relevancia”.

“Por ejemplo, hasta ayer, habían dirigentes de Colo Colo en el Monumental y no se habló el tema ya que aún no se sabía que Universidad de Chile se sumaba a esta denuncia”, argumentó.

En esa línea, el comunicador aseguró que desde la dirigencia alba “están tranquilos, porque tienen que presentarse el martes al Tribunal de Disciplina, donde fueron citados tras esta denuncia. Ojo, que de todos modos en ningún momento el informe del árbitro es semánticamente una denuncia”.

Universidad de Chile busca sanción para Colo Colo por presunto acto ilícito ante Huachipato (Foto: Marco Vasquez/Photosport)

“Es un informe y dice que Víctor Vidal está al lado de la banca con un aparato electrónico, nada más. Por eso en Colo Colo están tranquilos porque dicen que acá no se puede comprobar el tema. Esto es muy fino, y es difícil obviamente de comprobar”, cerró.

¿Cuándo será el veredicto del Tribunal de Disciplina?

La audiencia del Tribunal de Disciplina de la ANFP será este próximo martes 29 de octubre. Recién allí, se conocerá si los albos serán sancionados o, los azules saldrán sin pan ni pedazo tras aquel reclamo.