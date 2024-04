Colo Colo tiene serios problemas en el torneo local. Luego de la derrota ante Cobreloa, el elenco dirigido por Jorge Almirón se alejó a diez puntos de la cima e hipotecó sus opciones de alcanzar el título. Para Ricardo Dabrowski, el principal y grave problema que azota al plantel es evidente. ¿Lo peor? Los otros equipos también lo detectaron.

Para el exfutbolista, la principal falencia de los albos es no concretar en goles la posesión del balón. En conversación con Bolavip Chile, el goleador de los albos en la Copa Libertadores 1991 aseguró que esta debe ser la principal mejora en los próximos partidos.

“Debiera preocupar es la falta de efectividad de Colo Colo. Ha sido reiterativo en cuanto a tener el dominio del balón, pero cuando no se concreta (con goles), todo lo que es posesión se diluye. No se logra el objetivo que es ganar el partido. Ese problema lo viene trayendo desde principios de año”, destacó.

“El dominio no se ve reflejado en el arco del frente. Uno puede tener 90 minutos la pelota, pero si no concretas no sirve de nada. Ese es el grave problema que tiene Colo Colo y le cuesta un montón. Los equipos ya le sacaron la ficha: los equipos esperan y le juegan a la contra. Ya pasó con Cobreloa. Es el reflejo y le ha pasado en partidos anteriores”, continuó indicando.

Ricardo Dabrowski llamó a mejorar el poder de fuego de Colo Colo.

¿Peligra el DT de Colo Colo?

Ante la consulta sobre si Jorge Almirón puede comenzar a despertar dudas sobre su continuidad, Polaco Dabrowski no titubea. Para él, cualquier funcionario de los albos siempre estará expuesto a las críticas. Reiteró la necesidad de mejorar el poderío ofensivo o el futuro del argentino puede tornarse nebuloso.

“Es inherente a la realidad del club a nivel histórico. Siempre hubo exigencias de resultados, desde que Colo Colo es Colo Colo. No hay ni que hablar de ese tema, es hablar de la realidad. Indudablemente, le está costando finiquitar los partidos. En la medida que eso no lo logre, el DT va a seguir complicado”, finalizó.

Cuándo juega el Cacique

El siguiente duelo de los albos será contra Universidad Católica. Se jugará el sábado 20 de abril, desde las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura.