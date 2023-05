El deslucido empate de Colo Colo ante Monagas de Venezuela por la Copa Libertadores de América encendió las alarmas entre los hinchas del Cacique ante una posible salida de Gustavo Quinteros al mando del equipo.

Y es que el nivel de juego mostrado en las últimas fechas del Campeonato Nacional sumado al desempeño en el ámbito internacional, tienen al entrenador argentino nacionalizado boliviano pendiendo de un hilo y la dirigencia de Blanco y Negro comienza a mirar de reojo su situación.

Quinteros vive un complicado momento al mando del cuadro de Macul | FOTO: Photosport

Ante esta problemática, Roberto “Cóndor” Rojas, histórico guardameta del conjunto Popular y de la Selección Chilena, contestó el llamado de Bolavip Chile y alzó la voz sobre la continuidad del ex seleccionador de Bolivia.

“A mí no me gustaría que siguiera Quinteros, Colo Colo merece algo bien superior a lo que tiene”, dijo tajantemente el ex guardameta nacional.

“Si Colo Colo quiere cambiar el entrenador, primero tiene que sentarse con el nuevo DT y ver las necesidades reales que tienen: como contratar a nuevos jugadores, esa es la prioridad número uno. Un estratega no puede llegar y tener los mismos jugadores que tenían antes”, remarcó.

Por último, el ex preparador de arqueros le cargó la mano al nivel de los futbolistas que hay en la institución alba. “Yo creo que hay jugadores que no merecen estar vistiendo la camiseta de Colo Colo y menos en un evento internacional como la Copa Libertadores, me van a disculpar los futbolistas y los hinchas”, remató.