Colo Colo está buscando técnico. De momento, la principal prioridad para el Cacique es Luis Zubeldia. Además, fueron ofrecidos Jorge Almirón y Martín Palermo, entre otros estrategas.

Roberto “Cóndor” Rojas aseguró que los Albos deben dejar de fijarse en profesionales argentinos. “Creo que Colo Colo tiene que dejar de mirar del otro lado de la cordillera”, expresó en conversación con Bolavip Chile.

El exfutbolista del Cacique ve a estrategas chilenos en condiciones de tomar el desafío: “Técnicos capacitados en Chile y con condiciones de dirigir a Colo Colo hay”.

Rojas lanzó una reflexión: “El fútbol chileno está dominado por empresarios argentinos, jugadores argentinos, técnicos argentinos. El fútbol chileno pasó a ser una Segunda División del fútbol argentino”.

“¿Por qué te digo eso? Porque es lamentable que a los profesionales chilenos que se preparan y que no les dan la oportunidad de trabajar, no los tomen en cuenta. Es lamentable”, agregó.

El Cóndor no está sorprendido por la búsqueda del DT de los Albos: “Para mí no es ninguna sorpresa que estén mirando al otro lado de la cordillera. Los clubes están dominados por empresarios que todo quieren traer de fuera y no contratan a los que tenemos en casa”.

Roberto Rojas asegura que hay DT chilenos en condiciones de asumir en Colo Colo (Foto: Photosport)

Roberto Rojas piensa que Colo Colo deja pasar el tiempo con el DT

El Cóndor Rojas siente que el Cacique debió ir más anticipado en la búsqueda del entrenador: “Hace cuánto tiempo acabó el Campeonato Chileno. Ellos ya deberían haber tenido unas personas en mente y dentro de esas personas haber contratado. Se pierden 10, 15 días, donde el técnico tiene que hacer un proyecto con los jugadores que quiere trabajar, con los jugadores que tiene mandar a préstamo y los que tiene que contratar”.

“Ahí de repente el tiempo es corto y tiene que quedarse con los jugadores que están en este momento en Colo Colo. Cuando siempre en los clubes hay salidas, entradas de jugadores y eso es el técnico el que tiene que planificar lo que quiere en su trabajo”, añadió.

Por último, expresó que los futbolistas deben llegar visados por el DT: “A veces los dirigentes toman actitudes con contratar jugadores, sin el técnico saber, sin el apoyo del técnico”.