Rodrigo Goldberg explica con peras y manzanas el culebrón en el que se puede meter Colo Colo si no inscribe a Emiliano Amor para el segundo semestre

Las alarmas se encendieron en Colo Colo en el día de ayer con la conferencia de Gustavo Quinteros, quien habló sobre Emiliano Amor y dejó en el aire su posible inscripción para el segundo semestre.

Pese a que hace un par de semanas fue el mismo Amor quien confirmó que sería inscrito sí o sí, las palabras del estratega albo en el día de ayer dejaron en duda que uno de los puntales de la temporada 2022 pueda hacer su regreso el segundo semestre con Colo Coo tras una larga lesión.

El que no cree que sea un tema tan simple como inscribir o no a un jugador es Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de Universidad de Chile quien se conoce las mañas al revés y al derecho y así lo hizo sentir en Radio Cooperativa.

Emiliano Amor no juega desde noviembre en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Acá hay un tema reglamentario de por medio. Una cosa es el acuerdo al que puedas llegar con el jugador, pero supongamos que él dice que yo estoy en condiciones para jugar, estoy listo y el cuerpo médico el dice que no. Si le prometieron que lo iban a inscribir, no puedes tener a un jugador con contrato sin inscribirlo”, aclaró.

Goldberg explica que “Hay una reglamentación bien leonina al respecto: puedes perder al jugador, perder sus derechos económicos y federativos. Entonces no es tan sencillo decir ‘no lo inscribamos, el jugador lo va a entender’”.

“A veces se les da un bono mientras dura esta situación, diciéndole quédate tranquilo y te vamos a pagar. Pero no es tan fácil. El jugador podría en algunos casos pedir la libertad de acción, todo depende a qué acuerdo llegaron”, remató.