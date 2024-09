Colo Colo mostró un gran nivel pese al empate 1 a 1 ante River Plate. Arturo Vidal, Carlos Palacios, Brayan Cortés y Lucas Cepeda, encendieron los ánimos del “Cacique” y, junto a todo el equipo, no bajaron nunca los brazos independiente del resultado.

Desde la llegada de Ricardo Gareca a La Roja, ha surgido el debate de su el “King” tiene aún nivel para estar en la Selección Chilena. Si bien no ha sido tan regular como lo fuera tras su gran nivel en Europa, con 37 años, al menos en partidos ante River y Fluminense, es decir, equipos de gran jerarquía en Sudamérica, el volante albo no ha defraudado jamás.

Así lo ve también el periodista Rodrigo Sepúlveda, quien en su canal de YouTube, hizo un certero análisis de lo que fue el soberbio partido del “Rey Arturo” en Copa Libertadores.

“Primero, mensaje a Gareca; Con este partido que hizo Arturo Vidal, tiene que estar en la Selección Chilena. ¿O necesitan otra medición? ¿Otro Rival? ¿Jugar contra el Münich, Real Madrid, PSG, Barcelona, contra quien necesitan jugar?”, dijo en primera instancia.

Rodrigo Sepúlveda se saca el sombrero ante Arturo Vidal

En esa línea, el comunicador agregó: “Lo que vi, es que Vidal, con este nivel frente a River, merece ser titular. O que lo llame… para mí, titular, pero que lo llame. Las peleas entre los dos se arreglan. Chile necesita llegar a un Mundial y él es aporte”.

Con sólidos argumentos, defendió su postura de porqué el “King” debiera ser titular en La Roja: “Claro, líder, metió buenos pases, pegó, su presencia… con este nivel mostrado, merece estar en la Selección Chilena. Punto. A mí me interesa el bien de la Selección y tener a los mejores”.

Pero no sólo se la jugó por Arturo Vidal, sino que también por el portero de Colo Colo, Brayan Cortés: “Lo otro, Gareca… Cortés por sobre Arias. Cortés de 1. Perfectamente. Tiene que ser el arquero de la Selección. Ya no está este grande… ya no está Claudito Bravo…”.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Colo Colo y River Plate?

Luego del empate 1 a 1 en Santiago, ahora, Colo Colo enfrentará a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores en Buenos Aires. El partido se jugará el día 24 de septiembre a contar de las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Núñez.