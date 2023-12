Colo Colo supo su suerte en el sorteo de la Copa Libertadores de América, donde deberá enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza en un duro cruce para instalarse en la Fase 3 del máximo torneo continental.

El Cacique arrancará la llave en calidad de visitante para cerrar todo en el Estadio Monumental de Santiago. Eso sí, si hay alguien que no le tiene ningún tipo de fe al Cacique es Romai Ugarte, histriónico periodista nacional quien conversó con Bolavip Chile.

Con un poco de ironía, el hombre de las comunicaciones aconseja al Cacique en su incursión por Sudamérica: “Que Colo Colo aproveche a comprar por precios baratos a Mendoza, porque ahí se le acaba la Copa Libertadores”, dijo.

Colo Colo buscará avanzar en Copa Libertadores. | Foto: Photosport

“No tienen técnico, no han trabajado nada. Ya deberían estar trabajando los refuerzos con el técnico”, complementó con los elementos que hacen difícil ilusionar al pueblo albo con una actuación estelar a nivel continental.

Sumado a eso, Romai suma que “Ya de partida te toca un argentino que siempre es complicado y fue una revelación del torneo trasandino, no juega mal. En el fútbol no hay nada escrito, pero Colo Colo ya está ‘-2’, no se juega con el nombre, piensan que juega con el nombre”, añadió.

“Tienen que buscar rápido un técnico y tener lista la pretemporada en Uruguay. Plata deben tener, porque para ir hacer una pretemporada allá… era más barato ir a Argentina, pero hay que moverse rápido”, remató en el cierre.

Las fechas de Colo Colo en Copa Libertadores

Entre el 20 y 22 de febrero el Cacique jugará en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza frente a Godoy Cruz, mientras que la revancha será una semana más tarde en suelo nacional.

Los rivales en Copa Libertadores si Colo Colo avanza

En caso de avanzar a la siguiente ronda, el Cacique enfrentará al ganador del compromiso entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador.