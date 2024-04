El ex reportero del Canal del Fútbol habló sobre la llamativa respuesta de Maximiliano Falcón tras negarse a recibir un auto de regalo.

Romai Ugarte le pega con todo a Maximiliano Falcón por no recibir el auto de regalo: "Es absolutamente para la galucha"

En medio del difícil momento deportivo que atraviesa Colo Colo en el Campeonato Nacional, la polémica se instaló al interior del Estadio Monumental durante los últimos días debido a un llamativo regalo que recibieron los futbolistas del primer equipo por parte de un auspiciador.

Y es que la marca china Jetour le otorgó unas camionetas SUV para que sean usadas por los futbolistas durante todo el año, lo que generó un lindo debate en redes sociales.

Lo cierto es que hubo un jugador del cuadro Popular que decidió no aceptar el regalo. ¿Quién fue?. El defensor Maximiliano Falcón. ¿Por qué?. Según pudo saber BOLAVIP CHILE, el Peluca habría indicado que tiene su propio automóvil y no tiene la necesidad de hacer uso de este vanguardista modelo.

ROMAI UGARTE LE CAE CON FURIA A MAXIMILIANO FALCÓN

Al enterarse de la negativa del ex Rentistas de Uruguay, el periodista Romai Ugarte no halló nada mejor que hacer sus fuertes descargos contra el zaguero central charrúa en nuestro sitio.

“Es absolutamente para la galucha aparte yo no sé si eso le hace bien a la marca porque es un tema comercial que adquiere el club ¿Por qué somos tan pencas en Chile? Él tiene que recibir su auto y manejar, es una cuestión social para el club”, lanzó el exreportero del extinto Canal del Fútbol.

Los jugadores de Colo Colo junto al polémico auto de regalo | FOTO: Colo Colo

“Yo no entiendo porque seguimos siendo tan chilenitos escondidos en una isla, abrámonos al mundo. ¿Qué pasa si Colo Colo gana todos los partidos? Ahí va a ir a buscar la camioneta, ahí está bien. No, díos mío así no avanzamos”, sentenció.

¿CUÁNDO JUGARÁ COLO COLO POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha este sábado 29 de abril, cuando a partir de las 17:30 horas enfrente a Universidad Católicaen el estadio Santa Laura, por la novena fecha del Campeonato Nacional.