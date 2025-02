Dentro de lo que ha sido este mercado de pases, Colo Colo sin duda que una de las grandes novelas que vivió fue sobre la situación de Maximiliano Falcón, quien entró en rebeldía y terminó dejando el club para partir al Inter de Miami.

Respecto a esto, un histórico del club como lo es Carlos Caszely en conversación con el podcast ‘Trisabor’ en Youtube se refirió a este momento para el olvido que dejó el uruguayo antes de partir de Colo Colo, en la que le recriminó su accionar.

“Horrible, él tenía que haber ido al primer entrenamiento y haber alegado desde su lugar, pero él no puede no ir… ¿Qué se cree?”, comenzó indicando Caszely.

Para el ‘rey del metro cuadrado’, toda esta situación que protagonizó Maximiliano Falcón fue una completa aberración y un falta de respeto tremenda para todo Colo Colo y sus hinchas, quienes siempre respaldaron al jugador.

Falcón es criticado por su salida de Colo Colo | Foto: Photosport

“Es una falta de respeto para sus compañeros, para el club, para los hinchas, es una falta de respeto para todos”, indica.

Finalmente, Caszely dejó muy en claro que no está ni al metro tras la salida de Maximiliano Falcón, ya que no es una gran estrella para estar llorando por su partida y deja acá un importante tema para reflexionar sobre los jugadores del extranjero.

“Además, que no es ni Figueroa, ni Quintano, ni Beckenbauer ni nada, no me jodan. Es lo que nos pasa acá en nuestro país, somos demasiados respetuosos con los extranjeros y no nos queremos nada”, cerró.