La Supercopa ni siquiera alcanzó a terminar. En el minuto 80′, la ANFP junto a José Cabero suspendieron el partido entre Huachipato y Colo Colo por desmanes de los hinchas albos.

El comunicador Romai Ugarte pide de una vez por todas mano dura para repeler los actos de violencia en el fútbol chileno.

Ugarte en diálogo con Bolavip le pide a Pablo Milad que tome medidas, que pida apoyo y que digan basta a estas anomalías ocurridas en la Supercopa.

“Sí, hay que tomar medidas, ¿Por qué no se atreven a tomar medidas? No sé. Sólo sé que hay que tomarlas nomás, pues, no hay otra. Entonces, hay que hacer las cosas nomás, hay que atreverse”, explicó Ugarte.

La violencia se tomó la Supercopa (Photosport)

Ugarte quiere ver a un fútbol chileno limpio, sin violencia y sin fanáticos que causen desastres ni descalabros como el de esta noche entre Colo Colo y Huachipato.

“A los delincuentes que agarraron deberían mandarlos a las cárceles de una vez, directo (…) Ellos hacen lo que quieren, aquí hacen lo que quieren, una y otra vez, son delincuentes, son los mismos delincuentes que están matando al fútbol chileno. Perdimos la batalla”, agregó.

¿Se podrá analizar algo de la Supercopa como el rendimiento de Arturo Vidal en Colo Colo ante Huachipato?

Romai Ugarte intentó hacer también un parangón a nivel futbolístico y se detuvo sólo en un punto: la vuelta de Arturo Vidal al fútbol chileno y a Colo Colo. El King marcó ante Huachipato y, al menos, el ex TNT Sports dio su parecer.

“Vidal, yo creo que se está poniendo a punto. Un partido en el primer tiempo tuvo alguna historia, después del 2-0 ya creo que estaba todo definido. Huachipato, un equipo que no es el mismo que vamos a ver, con Álvarez, un entrenador absolutamente más defensivo”, terminó.