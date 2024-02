Arturo Vidal vuelve al fútbol chileno, anota un gol con Colo Colo en la Supercopa que ganaba por 2-0 hasta el minuto 80 ante Huachipato en el Estadio Nacional.

Sin embargo, los incidentes protagonizados por los fanáticos de Colo Colo, que saltaron a la pista de rekortán y que quemaron el Memorial del Estadio Nacional coartaron un estreno soñado para Vidal.

El árbitro José Cabero en decisión con la ANFP determinaron la suspensión del compromiso, ya que no se pudo hacer nada en el primer partido de la temporada 2024.

La jornada era notable Vidal volvía a Chile tras 17 años, Huachipato presentaba a su nuevo equipo, pero eso quedó en nada y lo futbolístico se olvidó.

El partido de Colo Colo y Huachipato fue suspendido por incidentes (Photosport)

En los primeros 45 minutos, Colo Colo fue superior y aprovechó la osadía desmedida de Huachipato. Sí hubo goles con Carlos Palacios con el tanto de cabeza y el penal convertido con Arturo Vidal.

El King se reencontraba con el fútbol chileno, con Colo Colo, con su gente y también con la vergüenza absoluta de un magro espectáculo protagonizado por unos lienzos, con golpes entre los mismos hinchas de un equipo con camiseta similar.

¿Qué pasó al final del partido entre Colo Colo y Huachipato válido por la Supercopa?

En el primer tiempo, los inadaptados de siempre cometieron rayados, desmanes, lanzaron asientos nuevos del Estadio Nacional en la zona norte. Todo ello protagonizado por fanáticos de Colo Colo. La primera parte apenas terminó.

El reinicio de la segunda parte se demoró 20 minutos por las peleas entre barristas albos en la pista de atletismo que, a todo esto, estaba nueva y que terminó arrasada por el fuego.

En el 80′, los hinchas volvieron a la cancha, Arturo Vidal intentó calmarlos, pero la ANFP decidió terminarlo. “No les demos la razón”, decía Esteban Pavez por Colo Colo. “No dejemos que ellos nos ganen”, esbozó Vidal junto a Leonardo Gil, pero se hizo caso omiso a eso.

El Memorial en honor a los Detenidos Desaparecidos en el Nacional fue quemado por los hinchas, un lugar insigne, solemne y lleno de historia para Chile. Eso, no les importó a los fanáticos. Abruptamente, por los alto parlantes, se suspendió el partido, Vidal se quedó sin estreno grato y no se sabe que pasará con la final de la Supercopa.

Lamentablemente, los únicos que ganaron fueron los mal llamados “Barristas”, ellos sí salieron airosos, los que protagonizan el juego frustados, en los camarines y sin saber qué pasará. Acá, no perdió Huachipato, no ganó Colo Colo, si no que el fútbol chileno recibió un duro golpe.