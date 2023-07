Colo Colo tuvo una performance defensiva muy al debe en su derrota por 5-1 ante el América MGpor la Copa Sudamericana 2023. “Me da vergüenza que el equipo haya defendido de esa manera”, fue parte de lo que comentó Gustavo Quinteros tras el compromiso.

Estas palabras no gustaron para nada a Patricio Yáñez. “No por ser último, no por ser colista de una liga muy superior a la chilena, va a ser un rival abordable. Hubiese sido lo correcto que Gustavo Quinteros hubiera dicho ‘yo me equivoqué'”, lanzó en ESPN F90.

“Si ya había dejado de lado un sistema muerto y lo utilizo justo el día de hoy cuando el equipo ya ha dado señales que jugando de manera diferente se siente más cómodo, debió haber él asumido su responsabilidad. No tirarle la frase, la pachotada, de que hoy me dio vergüenza como defendieron. Si defendieron mal fue por cómo lo planteó”, agregó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

Marcelo Barticciotto expresó su diferencia con su compañero en el histórico Cacique del 1991. “No estoy de acuerdo. Puedes jugar con una línea de tres o de cuatro. Te puedes equivocar como técnico, pero por más que juegues con una línea uno no te pueden marcar la diferencia que te marcó el rival”.

“Es un sistema muerto”, repicló Yáñez. Ante esto Barti le dio el punto. “Está bien, podemos concordar en eso”. Sin embargo, insistió en que también es responsabilidad de los futbolistas. “Los rendimientos individuales no pueden dar la ventaja que dieron”.

Colo Colo cayó goleado ante el América MG (Foto: Photosport)

El mundialista de España 1982 continuó con su punto. “La segunda parte tiene que ver con los rendimientos que uno dice ‘¿Quién va a jugar? Jugará Wiemberg con mejor funcionamiento, Opazo se va a proyectar o va a ser un volante-lateral más defensivo. No creo que deslizar las responsabilidades…”, declaró Yáñez.

Barticciotto entró de nuevo a la conversación para mencionarle la frase de Maximiliano Falcón que le deja responsabilidad a Gustavo Quinteros. “¿Viste lo que declaró Falcón? Dijo que la responsabilidad había pasado por la línea de tres. ¡Es lo mismo! Entonces se están tirando la pelota al otro”.