Erick Wiemberg gana bonos para ser titular en Colo Colo en el partido ante Boca Juniors que se jugará este martes a las 20:00 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El ex Unión La Calera sería estelar por sobre la presencia de Daniel Gutiérrez. Gustavo Quinteros aseguró que aún se encuentra analizando quién tomará la camiseta de titular como central por izquierda en línea de tres.

“El equipo trabajó muy bien. Es un partido muy importante que motiva a todos los jugadores, mucho más a los jóvenes que van a jugar. Todavía estamos analizando, entrenamos con los dos jugadores en esa posición”, expresó el entrenador santafesino.

Quinteros reveló el aspecto que podría favorecer al jugador que se integró en la presente temporada. “La ventaja que podría llegar a tener Wiemberg es que si optamos por hacer línea de cuatro durante en el partido, lo puede hacer. Él viene jugando mucho más de lateral que de central”.

Erick Wiemberg toma ventaja para ser titular en el Cacique frente a los Xeneizes (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El entrenador santafesino confesó que aquello es lo único que no tiene definido para el compromiso en La Bombonera. “Esa es la única duda. Hemos entrenado muy bien, estamos preparados. Esperemos hacer lo mejor para sacar un buen resultado”.

Además lamentó no contar con Maximiliano Falcón, Matías de los Santos y Emiliano Amor. “Nosotros tenemos tres marcadores centrales de experiencia que no pueden jugar, tenemos un delantero que no está para jugar todavía, recuperamos recién a un extremo que llegó”.

“Para estos partidos necesitas experiencia en todas las líneas y mucho más en defensa. Es una pena que no podamos llegar con todos los jugadores de más experiencia”, finalizó.