Este miércoles fue la presentación de la nueva camiseta de Colo Colo para la temporada 2024, evento que se realizó en el sector Océano del Estadio Monumental y al que asistieron varios jugadores, exfutbolistas emblemáticos del club y los altos cargos de Blanco y Negro como de la marca deportiva Adidas.

Pese a que el ambiente fue de fiesta, el mayor accionista de la sociedad anónima que controla al Cacique, Aníbal Mosa, sacó la metralleta para repasar una vez más la decisión del directorio de ByN, por haber decidido vender hace algunas semanas al joven delantero Damián Pizarro al Udinese de Italia.

“No me gustó para nada, no estuve de acuerdo, de hecho voté en contra. Encuentro que a Damián lo regalamos, así lo hice ver en el directorio, no era el momento para vender a Damián“, lanzó el ex timonel albo.

“Lo que queremos hacer es reforzar a un equipo y lo que se está haciendo es despotenciarlo. Damián es una pieza muy importante y tiene mucho por donde crecer. Sigo creyendo que fue un error la venta de Damián, aparte que pagado en chirlito. Nos compraron y nos hicieron un plan de pago como quien compra un refrigerador en una multitienda. Son varias cuotas“, reveló Mosa.

Confirmado que Damián Pizarro se queda en Colo Colo hasta junio

Quien ha sido dos veces presidente de la concesionaria, indicó que es insuficiente tener a Pizarro hasta junio, que fue la fecha tratada con el Udinese para su viaje a Europa.

“Él se queda hasta junio, pero no estoy de acuerdo en la venta. Creo que fue un error la venta, dadas las condiciones, el valor y el nivel de crecimiento que necesita Damián. Recién esta debutando, va a ser su segunda temporada en Primera División, ha hecho siete goles. ¿Qué pasaría si hace 15, si hace 20 goles”, explicó.

Finalmente, volvió a demostrar su negatividad ante la venta del canterano: “Se vendió antes del Preolímpico. Muy mala decisión, la dije yo en el directorio. Creo que lo regalamos“.

Damián Pizarro se quedará hasta junio en Colo Colo y luego partirá al fútbol italiano. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

La venta de Damián Pizarro al Udinese

En la primera semana del año el directorio de Blanco y Negro aceptó una oferta del Udinese por Damián Pizarro, a cambio de 3,8 millones de dólares por el 70% de su pase. Esto tan solo después de 10 meses que el futbolista de 18 años haya debutado en Primera División. La condición, fue que el jugador se quede en el cuadro popular por todo el primer semestre, para competir en Copa Libertadores.