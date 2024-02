Colo Colo está a menos de una semana de iniciar de manera oficial su temporada, lo cual hará enfrentando a Huachipato por la Supercopa del fútbol chileno. El duelo se disputará en el Estadio Nacional y espera tener un lleno hasta las banderas.

En la previa, Jorge Almirón recibirá de vuelta a Damián Pizarro, quien se consolida como una carta de ataque ante la lesión de Leandro Benegas y la situación de Darío Lezcano, sobre quien la dirigencia alba aún no se puede deshacer.

En Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Cristián Alvarado reveló que el Cacique tomó una decisión final con los dos cuestionados delanteros, asegurando que “En el caso de Benegas se queda seguro, se está recuperando del desgarro, no es que esté cortado ni mucho menos por Jorge Almirón”, dijo.

Benegas se queda sí o sí en Colo Colo. | Foto: Photosport

Por otro lado, habló de la situación del delantero paraguayo de los albos: “Lo de Lezcano está bien complicado, él tiene contrato por todo el 2024 con buen sueldo, pero no hay ninguna propuesta, ninguna oferta. Y si no quieren contar con el jugador, le tienen que pagar todo el año. No hay negociación de por medio, si me pagan me voy, si no me pagan, me quedo”, fueron las palabras de Tomatao.

Con este panorama, Jorge Almirón tendrá varias variantes en ofensiva, aunque ni Leandro Benegas ni Darío Lezcano lograron estar a la altura en la temporada 2023 donde los albos no se pudieron hacer fuertes en el Campeonato Nacional.

Día y hora para la Supercopa

Jorge Almirón y compañía buscarán este domingo 11 de marzo a las 19:00 PM de Chile continental el primer título de la temporada cuando enfrenten a Huachipato en el Estadio Nacional, vigente campeón del Campeonato Nacional 2023.