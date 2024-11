En Colo Colo todo es alegría tras los dos títulos que consiguieron en cinco días, en el cierre de la temporada 2024. Primero fue el Campeonato Nacional el pasado domingo en Copiapó, y ayer (miércoles) concretaron la Supercopa ante Huachipato.

Tras el partido en el Estadio El Teniente de Rancagua, uno de los jugadores que habló más extendido con la prensa fue Mauricio Isla, quien arribó en julio al Cacique desde Independiente de Avellaneda para cumplir un sueño, ser campeón en su país.

Y lo logró por cuenta doble en casi tres meses, dando por pagada una de las últimas deudas pendientes de su carrera.

El Huaso destacó la gran temporada que tuvo el cuadro popular, haciendo énfasis en la actuación en Copa Libertadores, donde llegaron hasta cuartos de final.

“Nosotros creo que estamos, aparte de lo que logramos, muy contentos porque creo que hicimos bien una Copa Libertadores, que es muy difícil. La Copa Libertadores es muy difícil, por los equipos brasileños, argentinos, que traen a muchos jugadores de jerarquía”, comentó.

“El otro año trataremos de hacer las cosas mejor, el entrenador verá qué será lo mejor para Colo Colo, para el equipo, y poder luchar también eso que es muy lindo para nosotros y para la hinchada”, adelantó con miras al 2025.

Mauricio Isla besando el trofeo del Campeonato Nacional 2024. (Foto: Photosport)

¿Se va a retirar en Colo Colo?

Y la próxima temporada podría ser la última del bicampeón de América como futbolista profesional, ya que puso sobre la mesa la posibilidad de retirarse al finalizar su contrato con los albos.

“Yo tengo contrato hasta un año más, trataré… yo siempre lo he dicho que mientras esté feliz y mi físico lo de, voy a jugar. Después sino, si a los 38 no me da, voy a retirarme feliz, hice una carrera bonita. Así que eso es lo importante”, indicó el mundialista.

¿Hasta cuándo tiene contrato Mauricio Isla con el Cacique?

El lateral derecho tiene contrato vigente hasta julio del 2025, luego de su cumpleaños número 37. Pero este vínculo puede ser extendido hasta diciembre en caso que cumpla con los minutos estipulados.