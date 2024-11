Colo Colo se quedó con el Campeonato Nacional 2024 y uno de los puntos altos de la temporada del Cacique fue Brayan Cortés, quien en más de una ocasión salvó a los albos de una desgracia para mantener el arco sin goles.

Una vez finalizado el compromiso ante Deportes Copiapó, el portero iquiqueño aseguró a Mega Deportes que podría haber sido su último partido con la camiseta de Colo Colo, toda vez que termina contrato en diciembre y quiere dar un salto en su carrera.

Cortés ha sido una garantía en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport

Rodrigo López, periodista y reportero que cubre al Cacique en el día a día para D Sports, despejó dudas sobre el futuro del ‘Indio’ en el Estadio Monumental: “Todavía no llega una negociación formal en términos de una renovación. El club quiere una venta, que quede un porcentaje”, dijo.

“No pasa por un tema que no haya oferta, porque van a llegar, el tema es que pueda firmar una renovación y no irse como, por ejemplo, Gabriel Suazo, quien no le dejó nada al club”, complementó en la información.

Cabe recordar que Brayan Cortés está citado a la Selección Chilena, por lo que no podrá decir presente en los 12 minutos restantes de la Supercopa que Colo Colo tiene que completar este miércoles ante Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Los títulos de Brayan Cortés con Colo Colo

Copa Chile 2019, 2021 y 2023, Supercopa 2018 y 2022, Campeonato Nacional 2022 y 2024 son los títulos que Brayan Cortés ha cosechado con la camiseta de Colo Colo en los 7 años que lleva defendiendo a los albos.