Varios son los jugadores que están siendo disputados entre varios equipos de nuestro país, donde destaca el nombre del mediocampista Luciano Cabral de Coquimbo Unido, equipo el futbolista de donde ha demostrado todo su talento.

Ya es de conocimiento público que Colo Colo es uno de los equipos que busca quedarse con sus servicios a como dé lugar. Incluso, se ha dicho en varios medios que solamente restarían detalles para que sea nuevo jugador de los albos

¿Qué piensan de esta situación en la Región de Coquimbo? Desde el cuadro pirata rechazaron de plano cualquier negociación con el conjunto Popular y la idea es que Cabral permanezca en la institución por lo que queda de la temporada.

SEBASTIÁN ROCO QUIERE VER A LUCIANO CABRAL EN COLO COLO

En el programa Con Camiseta de Radio Touch se debatió en extenso sobre el posible arribo del ex volante de Argentinos Juniors, momento donde Sebastián Roco, ex seleccionado nacional, fue enfático al dar su punto de vista sobre este tema.

“Para Colo Colo es necesario traer a Luciano Cabral porque es un jugador distinto. ¿Cuántos partidos Palacios ha jugado de un alto nivel?”, lanzó de entrada el ex zaguero central.

Cabral ha sido una de las grandes figuras del Torneo Nacional | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“¿Colo Colo si trae a Cabral está trabajando para la galería? No, según el análisis no. Si clasifica a copas internacionales va a necesitar jugadores distintos”, añadió el ex Cobreloa.

Por último, Roco enfatizó que “Cabral te puede jugar un 9 retrasado, de un 9 falso, de un Mago Valdivia, de un jugador suelto y es el jugador diferente que puede tener Colo Colo”.

Los números de Luciano Cabral este 2024

Luciano Cabral ha disputado 19 partidos este 2024 con Coquimbo Unido contando Campeonato Nacional y Copa Sudamericana, en donde totaliza tres goles, una asistencia, una tarjeta amarilla y una roja con más de 1.500 minutos jugados.