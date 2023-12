Los accionistas de Blanco y Negro decidieron que el argentino-boliviano Gustavo Quinteros no continuará al mando del Colo Colo, lo que generó un fuerte malestar de los hinchas colocolinos en redes sociales.

Pese a la polémica salida del santafesino del conjunto Popular, el experimentado estratega sigue guardando los mejores recuerdos de su estadía en la institución alba, así lo hizo saber en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Me hubiese gustado despedirme con un abrazo, en una conferencia de prensa y con toda la gente. Despedirme de todos los amigos que hice en Chile. Me hubiese gustado agradecer a todos, no lo he podido hacer. Me vine y salió la noticia”, fue una de las frases del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia en el reconocido espacio televisivo.

MAXIMILIANO FALCÓN SALE A RESPALDAR A GUSTAVO QUINTEROS

Uno de los jugadores que salió a apoyar a Quinteros fue el zaguero central Maximiliano Falcón, quien aprovechó un live de Instagram de TNT Sports para brindarle un potente mensaje.

“Siempre vas a ser grande profe!”, le escribió el Peluca a través de su red social al estratega de 58 años.

En más de alguna oportunidad, Quinteros defendió a Maxi Falcón | FOTO: Photosport

Recordar que mucho se habló durante el último tiempo de tener problemas con los futbolistas y en especial con Falcón, algo que el propio director técnico negó tajantemente en dicha entrevista.

¿CÓMO LE FUE A GUSTAVO QUINTEROS EN COLO COLO?

Gustavo Quinteros arribó a Colo Colo en la temporada 2020 y estuvo al mando del equipo en un total de 154 compromisos: 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas.

Además, el Quinteros pudo levantar los trofeos de la Copa Chile 2021 y 2023, el Campeonato Nacional 2022 y la Supercopa 2022.