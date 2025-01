Colo Colo viaja en el día de hoy a Montevideo, donde disputará dos compromisos amistosos en el marco del torneo ‘Serie Río de La Plata’, donde se medirá con Peñarol este domingo 12 de enero y luego con Huracán el miércoles 15.

El Cacique viaja con delegación completa hacia tierras charrúas, donde espera resolver la situación de Maximiliano Falcón y también la de Erick Wiemberg, quien pese a entrenar con los albos, no está totalmente sellada su continuidad.

Así lo dejó en claro Raúl Villablanca, presidente de Deportes Valdivia (club que tiene el 50% del pase, el otro 50% es de Unión La Calera) quien conversó con el medio AS y dejó todo en suspenso para el jugador.

Ponen en duda la continuidad de Erick Wiemberg. | Foto: Photosport

“Hace algunos días, nuestro socio nos informó que Colo Colo ofertó 80.000 dólares por el 100% del pase de Erick. ¿Cómo un jugador que está en Primera División va a valer esa cantidad? Lo encuentro insólito, una burla… por eso, este viernes haremos efectiva la cláusula de recompra, informándole a Unión La Calera”, dijo.

Villablanca sabe que, pase lo que pase, Wiemberg no jugará por el cuadro sureño: “Obviamente, cualquiera sea la división que dispute Deportes Valdivia, Erick no va a jugar con nosotros. Eso está claro. Ahí lo negociaremos con quien lo quiera”.

“Estuve llamando a Daniel Morón y no me contestó (…) Estamos un poco cansados de que nos miren la cara, lo mismo con Unión La Calera, quienes no me informaron absolutamente nada hasta el pasado jueves, que me hicieron llegar la oferta de Colo Colo. Era una incógnita para todos”, sumó.

En el cierre, y consultado sobre si esto podría poner en peligro la continuidad de Wiemberg en Colo Colo, el directivo asegura que “Esa es otra cosa extraña que no debería estar haciendo, pero anda con un permiso especial para entrenar de Unión La Calera. Imagínate si se lesiona o le pasa algo”, cerró.

Colo Colo quiere medirse con Racing Club

El Cacique planea tener un amistoso con Racing Club de Avellaneda -vigente campeón de la Copa Sudamericana- el próximo sábado 18 de enero en el Estadio Monumental.