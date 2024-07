Colo Colo está enfocado en tres competencias: Copa Chile, Campeonato Nacional y Copa Libertadores. En el Cacique también están atentos al mercado de fichajes con la búsqueda de un lateral derecho tras fichar centrodelantero, Javier Correa.

A nivel plantel está la situación de los futbolistas que no están teniendo mayor espacio en el equipo. Ramiro González y Pablo Parra son futbolistas que son suplentes en el equipo que dirige Jorge Almirón.

Daniel Arrieta informó sobre la situación del zaguero central y el puntero. “Está Parra y también Ramiro González. Los dos tienen la decisión de continuar y respetar su contrato hasta diciembre”, reportó el periodista en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

En ese sentido, aseguró que ni el DT ni la directiva les dijeron a los futbolistas que buscaran club: “Según la información que tengo, a ninguno de estos jugadores que quizás no están siendo considerados y terminan contrato en diciembre Almirón o la propia dirigencia les ha dicho busquen un club porque no están considerados. Tampoco pueden sacarlos ahora, porque no tienen contrato”.

De esta manera, ambos jugadores seguirán en el Cacique hasta diciembre, mes en el cual finalizan sus contratos. Es casi un hecho que no recibirán una oferta de renovación, por lo que tendrán que buscar nuevos horizontes.

¿Qué otros jugadores de Colo Colo finalizan contrato en diciembre?

En el Popular además de Pablo Parra y Ramiro González, finalizan contrato Leandro Benegas, Emiliano Amor, Brayan Cortés, Erick Wiemberg, Vicente Pizarro, César Fuentes, Leonardo Gil, Arturo Vidal, Gonzalo Castellani, Marcos Bolados y Gullermo Paiva.