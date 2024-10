Colo Colo tiene la mente puesta en el cierre del Campeonato Nacional 2024, donde la próxima fecha se podría coronar como campeón en caso de que derrote a Deportes Iquique en el Estadio Monumental y Universidad de Chile no se imponga a Ñublense en Chillán.

El cierre de campeonato no es lo único en lo que tendrán que pensar en Colo Colo, toda vez que deberán empezar a diagramar lo que será la temporada 2025 donde el Cacique cumple nada más ni nada menos que 100 años de vida.

En esa línea, Emiliano Amor conversó con D Sports sobre su situación contractual con el club: “No he conversado nada con ningún dirigente, tampoco con el técnico. No sé lo que va a ser de mí el 2025, yo le tengo un gran cariño al club”, dijo.

Amor fue titular el domingo pasado ante Palestino. | Foto: Photosport

“Estoy muy cómodo, me siento importante acá. He ganado títulos importantes, como fue la Copa Chile apenas llegamos el 2021, después de que los chicos habían peleado el descenso, el torneo nacional en 2022 y todo lo que vino después”, complementó.

Amor no esconde su deseo de seguir, diciendo que “A mí me gustaría quedarme acá porque le tomé un gran cariño al club, no sé los planes que tenga el club, pero creo que van a esperar a que termine el campeonato, que cumplamos los objetivos y ahí se armará un plan para lo que viene”.

“Ojalá esté adentro, es lo que deseo y si no, le deseo lo mejor desde donde me toque estar”, cerró en el caso de que Blanco y Negro decida no extenderle el contrato, marcando el fin de su estadía en el Estadio Monumental.

El próximo partido de Colo Colo

Colo Colo enfrentará a Magallanes el próximo martes 29 de octubre, compromiso válido por la vuelta de la final regional de la Copa Chile donde tienen que remontar un 0-3 para instalarse en la semifinal nacional.