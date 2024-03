Toby Vega arma su 'anti podio' en Colo Colo y elige al peor jugador de la cancha: "Ha sido el peor partido que le he visto yo"

Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno y le puso fin a dos rachas que ostentaban los albos: casi 23 años sin caer ante la U en el Estadio Monumental y casi 11 años sin perder ante los azules en cualquier recinto.

Los dirigidos por Jorge Almirón no hicieron un buen partido en la tarde de ayer y así lo hizo sentir Marcelo ‘Toby’ Vega, quien volvió con sus clásicas notas en Todos Somos Técnicos de TNT Sports donde eligió a lo peor de lo peor en el Cacique.

El primero en ser evaluado fue Carlos Palacios, sobre quien dijo que “Es uno de los tantos, creo que hoy no apareció en el primer tiempo. No había espacio, no había ese jugador diferente. En el segundo tiempo aparece un poquito, pero en el primer tiempo desapareció. Un 2”, dijo.

Leonardo Gil recibió la calificación más baja por parte del Toby Vega. | Foto: Photosport

Cristián Zavala, reciente nominado a la Selección Chilena, tampoco se salvó de las garras del Toby Vega para evaluar: “Tampoco apareció, uno esperaba que su velocidad apareciera. No tuvo los espacios, no encaró y eso era lo que uno más esperaba. Yo esperaba mucho más de él. Un 1,5”, puntuó con acidez.

Eso sí, la nota más baja y el más cuestionado de la cancha fue Leonardo Gil, sobre quien Toby Vega apuntó que “Ha sido el peor partido que le he visto yo, porque le pueden dar obligaciones, pero hay momentos en que uno está a uno o dos metros… un 1”, remató en el cierre.

Notas más, notas menos, lo cierto es que Colo Colo perdió su largo invicto de no caer ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental o en cualquier recinto en el día de ayer y la U finalmente pudo celebrar frente a su clásico rival.

Colo Colo no tiene tiempo para lamentarse

El Cacique vuelve a la acción este miércoles 13 de marzo a las 9:30 de la noche para enfrentar a Sportivo Trinidense por la vuelta de la Fase 3 de Copa Libertadores de América, buscando un lugar en la fase de grupos.